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لبنان | سرقة أبواب ونوافذ حديدية في منشآت كفرزبد ومصلحة الليطاني تقدم شكوى

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها ” تقدمت بشكوى امام النيابة العامة التمييزية حول سرقة أبواب ونوافذ حديدية، حيث تبين أن السرقة طالت (أبوابا حديدية عدد 8 ونوافذ حديدية عدد 3 وبابا خشبيا عدد 1) من المباني والمنشآت في الحمى الوطني “المحمية” في كفرزبد والواقعة على استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (حرم نهر الليطاني و مفيضه) بموجب المرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 والواقعة بين العقارات من الرقم 253 حتى الرقم 282 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشمالية ومن العقارات رقم 1 حتى الرقم 3 من منطقة عنجر العقارية، وذلك من الجهة الجنوبية (نهر شمسين) ومن العقارات رقم 8 حتى الرقم 16 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشرقية ومن العقارات رقم 21 حتى الرقم 26 من منطقة كفرزبد العقارية من الجهة الغربية”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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