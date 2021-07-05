لبنان | تجمع اصحاب المحطات يدعو الأجهزة الأمنية إلى الحماية وإلا ..

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

طالب تجمع اصحاب المحطات الأجهزة الأمنية بـ”ايجاد حل يؤمن امن المحطات والعاملين فيها وحمايتهم”، مشيراً الى ان “ما يحصل من تعديات على المحطات، يدعو المسؤولين الى اخذ المبادرة والا سنضطر مرغمين الى افراغ مخزوننا واغلاق المحطات “.

وقال بعد اجتماعه اليوم: “بعد احتدام ازمة المحروقات وتصاعد الاشكالات على المحطات حيث وصلت في كثير من الحالات الي التعدي على المحطات واصحابها والعاملين فيها، وكل ذلك يحصل على مرأى ومسمع الجميع، مما اوصل الكثير من المحطات الي الاقفال التام الذي ادى الى تصاعد حدة الازمة”.

واكد ان “اصحاب المحطات هم شريحة من هذا المجتمع، ويأسفون لما آلت اليه الامور بعد الازمة الاقتصادية الخانقة، واننا والمواطن نتحمل وزر ازمة فقدان المحروقات من الاسواق على حد سواء”، لافتا الى ان “امن المحطات هو من مسؤولية الجميع لاسيما الاجهزة الامنية، وان ما حصل ويحصل يوميا من تعديات بكل أنواعها يدعونا جميعا، خصوصا المسؤولين الى اخذ المبادرة، والا سنضطر مرغمين الى افراغ مخزوننا واغلاق المحطات لحين ايجاد حل يؤمن امن وحماية المحطات والعاملين فيها”.