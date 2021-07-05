لبنان | وقفة احتجاجية لعمّال وموظفي شركة قاديشا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

نفّذ اليوم عمّال وموظفو شركة قاديشا في مدينة طرابلس وقفة احتجاجية على غلاء المعيشة، مطالبين الدولة بتعديل رواتبهم، بعد انخفاض القيمة الشرائيّة للّيرة اللبنانية، وبالتالي تراجع قدرة المواطن على تأمين احتياجاته الحياتية.

وأكّد العمال والموظّفون في بيانٍ لهم أنّ “الضّرر الذي لحق بمعظم المناطق اللبنانية من انقطاع دائم للتيار الكهربائي ليس من مسؤوليّاتهم، إذ إنّ الدولة تتحمّل هذه النتائج الكارثية”.

وأوضح البيان أنّ “شركة كهرباء المنطقة لا تتحكّم بتوزيع الكهرباء، وأصبحنا بسبب تدنّي نسبة الجباية غير قادرين على تأمين الموادّ اللازمة لتصليح الأعطال”، مطالباً “أصحاب القرار والمعنيّين في الدولة اللبنانية بتحمل مسؤليّاتهم وحلّ هذه الأزمة والكارثة التي حلّت على الشعب اللبناني وإعادة الوضع إلى ما كان عليه”.