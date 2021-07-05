لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه.. كم سجل صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يحافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعه في ظل أزمة اقتصادية خانقة لم يشهدها لبنان منذ تأسيسه، حيث سجل سعر اليوم صباحاً بين 17600ل. ل. للبيع و17700ل. ل. للشراء للدولار الواحد

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت الحكومة في لبنان، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.