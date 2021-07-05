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لبنان | انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الطقس

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة جبلا وبقاعًا.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة
٢- الجو: قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع اشكل ضباب
٣- الرياح: غربية تنشط معتدلة ٢٠-٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة، ٣٢ درجة بقاعا و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر والاجواء تتحول الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاربعاء: استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة، ٣٢ درجة بقاعا و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر والاجواء تتحول الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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