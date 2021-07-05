لبنان | كيف كانت الحركة أمام الأفران؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 8 دقائق

أوضح ​نقيب الأفران​ ​علي ابراهيم​ في حديث إذاعي أن “الصرخة التي أطلقناها بملف ​رغيف الخبز​ كان لها صدىً جيداً”، مطمئنا المواطنين ان “لا طوابير اليوم امام الافران بعد تأمين ​قيادة الجيش​ الكميات المطلوبة من ​المازوت​”.

وناشد المعنيين تأمينه الى كافّة أفران ​لبنان​ من دون استثناء والخبز متوفر ولا طوابير”.

وأكد أنه “حتى اللحظة لا رفع لسعر ربطة الخبز لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مواداً تدخل في الخَبز ك​السكر​ والخميرة باتت من دون دعم”.