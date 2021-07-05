لبنان | كيف كانت الحركة أمام الأفران؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 8 دقائق
الأفران
أوضح نقيب الأفران علي ابراهيم في حديث إذاعي أن “الصرخة التي أطلقناها بملف رغيف الخبز كان لها صدىً جيداً”، مطمئنا المواطنين ان “لا طوابير اليوم امام الافران بعد تأمين قيادة الجيش الكميات المطلوبة من المازوت”.
وناشد المعنيين تأمينه الى كافّة أفران لبنان من دون استثناء والخبز متوفر ولا طوابير”.
وأكد أنه “حتى اللحظة لا رفع لسعر ربطة الخبز لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مواداً تدخل في الخَبز كالسكر والخميرة باتت من دون دعم”.