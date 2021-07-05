لبنان | جميل السيد: حزب الله “مسلّم كل شي بالدولة للرئيس بري”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:16 صباحاً - اعتبر النائب جميل السيد ان المسؤولية في انفجار الرابع من آب تبدأ من المرفأ في الدرجة الاولى وتنتهي في اليرزة وما بينهما.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “أول مسؤولية كبيرة تقع على وزارة الاشغال اذ أدخلت النيترات وخزّنتها من دون موافقة الجيش وحين تبلّغ الجيش رسميا على ايام جان قهوجي كان ردّة الفعل بين الاستهتار والجهل”.

وتابع: “الامن العام في المرفأ مسؤول عن دخول وخروج الاشخاص.. ولكن الامن العام عليه تبليغ السلطات بما يرى او يعرف. وهل علم بالنيترات؟ نعم وهل ابلغ ؟ نعم. هو ليس سلطة تقريرية فبالمسؤولية المباشرة لا علاقة للأمن العام. الامر نفسه ينطوي على جهاز امن الدولة”.

واعتبر السيد انه “يمكن للقاضي ان يسأل مدير امن الدولة ومدير الامن العام “ليش ما حاربت اكتر” لأنه ليس للاثنين من سلطة تقريرية في المرفأ”.

وقال: “مكان المستدعين اذهب الى القاضي طارق بيطار مهما كان موقعي وأضع دفاعي لديه من دون انتظار رفع الحصانة من مجلس نواب ولا اذونات من وزراء”.

واكد انه كان مقاطعا للجلسات العامة لمجلس النواب، “ولكن جلسة رفع الحصانة سأحضرها ان عقدت لرفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ”.

وتابع:”انا في مجلس النواب منتدب من الناس وواجبي ان اكون صوت الناس. النائب وحيدا صوت. النائب في كتلة تأثير. استراتيجيا انا مؤمن بالعلاقة اللبنانية السورية والمقاومة ولكن لا معنى لذلك لن لم يكن لديّ ايمان بالدولة وفي شؤون الدولة اختلف مع حلفائي الاستراتيجيين”.

واشار في هذا الاطار الى ان “حزب الله مسلّم كل شي بالدولة للرئيس بري”.

وقال:”حزب الله واقع بين ابتزاز الحليف والخصم. هو ليس بحاجة للفساد لتمويل كينونته السياسية وهو لا يملك ادوات لمنع الفساد”.

وعاد ليدعو لانتخابات مبكرة، قائلا: “مشروعي للانتخابات المبكرة: يجتمع مجلس النواب يحلّ نفسه ويتمّ اجراء انتخابات مبكرة ويستقيل رئيس الجمهورية بعهدها وينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا ونكون بذلك اعدنا تشكيل السلطة”، مضيفا: “قلت لهم بدلا من ان نهرب من الناس فلنهرب الى الناس”.

واشار الى ان “الرئيس بري يعلم ان تركيبته لن تسير ويحاول قدر الامكان ان يرقعها “.

وعن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، قال: “قديش آدمي وخلوق الرئيس دياب؟ بس ما عندو ضهر”. الرئيس دياب تراجع في اكثر من محطّة لأنه لم يكن يملك مقومات المعركة وبالتالي تمّ شلّ الرجل”.

ورأى ان “الواقع الذي نسير به سيؤدي الى انهيار للبلاد”. وردّا على سؤال، أجاب: “بالظروف نفسها التي نتواجد فيها اليوم انا لن اترشح للانتخابات المقبلة.. وانا مؤمن ان المجلس النيابي يصلح البلاد ويحطمها والمجلس خرب البلاد”.

واعتبر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري “يغلّب التسوية على المحاسبة وهذا نهجه. وهذا الوفاق المصطنع جعل القوى الطائفية تحكم البلاد فسقطت البلاد”.

وعن وضع الجيش قال: “1200 عسكري غادر الجيش حتى اليوم. ومن تيسّر له السفر او الهجرة هاجر. العسكري يذهب الى الموت عن طريق القلب ولكن هذا القلب الى جانب “المعدة”.

وتابع: “الجيش هو عصب الامن والذخيرة الوحيدة المتبقية ولكنها تهترئ من الداخل فقد بات الجيش يشحد الاكل من دول العالم.. “لما جيشك يشحد أكل ودوا شو بعد في؟! ما كنت متخايلها هيدي”.

وشدد على ان “جيشنا ليس انقلابيا، جيشنا لا يصنع سياسة”.

وردا على سؤال حول دور تركي في الشمال، قال:”الكون كلّه في هذا البلد في كلّ زاروب لا تركيا فقط بل من اسرائيل و”بالنزول”… هذه البلاد باتت “سوق دعارة سياسية”.

وفي موضوع تشكيل الحكومة، توجّه الى الرئيس المكلف سعد الحريري قائلا: “بلدك خربان جوعان ولا كهرباء ولا غيرها.. وتجول في دول العالم؟ مجلس النواب كلفك يا سعد الحريري بتأليف الحكومة لا بعدم تأليفها وبدلا من جولاتك و”كزدرتك” في دول العالم اجلس في لبنان “اجتماعات ليل نهار” لتأليف الحكومة وان لم تستطع اعتذر”.

واعتبر ان “حزب الله لا يملك العصا ولا يملك القدرة في الموضوع الحكومي.. هو قام بمبادرة وحصل على تنازلات من التيار الوطني الحر ولا زلنا ننتظر الحريري ليعود الى لبنان لنرى ان كان للمبادرة من نتائج”.

ولفت الى انه “يجري البحث في مخرج في موضوع اعطاء الثقة من التيار الوطني الحر للحكومة.. وموضوع تسمية الحريري للوزيرين المسيحيين بموافقة الرئيس عون”.

وعن الاجتماع الاخير والاهتمام الفاتيكاني بلبنان، قال: “اذا بدنا شي من الفاتيكان يصلّي ل”الله” ليرتاح البلد من بعض الناس.. يرتاح البلد من التركيبة الطائفية”.

وردّا عن سؤال حول من قد يسمي في حال اعتذار الحريري، قال: “بديلا عن الحريري ومراعاة للطائفة السنية الكريمة اقول بالاتيان بتمام سلام للمرحلة المقبلة إن اعتذر الحريري.. ولكن شرط ان يتحرّر من الحريري”.

وعن موضوع البطاقة التمويلية، توقّع في حال اقرارها مرفقة برفع دعم كامل ان يرتفع سعر صرف الدولار، قائلا: ” صندوق النقد لن يقرر قبل ايلول ان كان سيعطينا تمويلا للبطاقة التمويلية او لا. تمويل البطاقة التمويلية غير موجود حتّى الآن!”.

وفي موضوع التهريب، اشار الى أن “تهريب الحدود هو تهريب المحروقات فقط. فالادوية تخرج عبر المطار مثلا. “ما في تاجر بيسرق الا وراه كبير حاميه”.

وتابع: ” هناك صهاريج وسيارات وغالونات محروقات تهرّب الى سوريا. اوّل قاعدة لمنع التهريب التنسيق مع الجهة السورية وهذا غير موجود وثاني قاعدة وضع نقاط من وزارة الاقتصاد الى وزارة الطاقة على الطرقات المؤدية الى سوريا مع طلب مواكبات من الجيش لموزعي المحروقات”.

وردا على سؤال عن رئيس الجمهورية المقبلأ، قال: “اذا حصلت انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم، واشدد على كلمة اليوم، يأتي سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية”.