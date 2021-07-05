لبنان | وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن “انقلاب صامت” داخل لبنان!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، إنّ “بلاده مستعدة للعمل من أجل ازدهار لبنان وخروجه من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها”.

وفي كلمة أدلى بها خلال افتتاح النصب التذكاري لقتلى “جيش لبنان الجنوبي”، ذكر غانتس، في تصريحات نقلها موقع “واللا” العبري: “عرضت إسرائيل في الماضي مساعدة لبنان، وحتى اليوم نحن مستعدون للعمل والتأثير على دول أخرى ستساعده وتمد له يد العون من أجل ازدهاره والخروج من الأزمة”.

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي “حزب الله” المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، وقال إنه (حزب الله) يعمل على زيادة تدخل إيران في البلد، وتنفيذ نوع من “الانقلاب الصامت” داخله، حيث تتغلغل جهات وهيئات إيرانية خطوة تلو الأخرى في لبنان، وتحاول إدخال وسائل قتالية وبث الأيديولوجية المتطرفة، وهذا يشكل خطرا على لبنان والمنطقة بأسرها”.

وأكد أن “عين إسرائيل ساهرة وأنها ستتخذ كل ما سيكون مطلوبا للتصدي لأي محاولة للمس بسيادتها أو بمواطنيها”.

وفي تصريحات أخرى لغانتس على قناة 13 الإسرائيلية، أكد أن “إسرائيل ليست مستعدة لقبول أنشطة إيران السلبية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “طهران تعلم أننا مستعدون للعمل ضدها”.

مضيفاً أن “إسرائيل تواجه صراعا مع إيران وعلينا الدفاع عن أنفسنا … ونحن مصممون على منع إيران من أن تصبح دولة نووية”