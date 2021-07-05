لبنان | إليكم نتائج فحوصات كورونا لوافدين وصلوا إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

حالات جديدة بـ" كورونا " على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ”PCR” لوافدين وصلوا إلى بيروت بتواريخ 29 – 30 حزيران و1 تموز، وقد أظهرت النتائج وجود 63 حالة إيجابية.

نتائج 29/6/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة: شركة QR رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة مينسك: شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 1520 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة دلمان: شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 2503 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن: شركة SR رقم 2827 (جميعها سلبية)

نتائج 30/6/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق: شركة Q6:رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة حلب: شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 1532 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة إنطاليا: شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت: الشركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 565 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 2503 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

نتائج 1/7/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 7958 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)

” رحلة وارسو: شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة بودرم: الشركة التركية رقم 7828 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دلمان: الشركة التركية رقم 7846 (جميعها سلبية)

” رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 1598 (جميعها سلبية)

” رحلة بافوس: شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (ست حالات إيجابية)

” رحلة دلمان: شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

” رحلة براغ: شركة OK رقم 296 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 3754 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت: شركة JZ رقم 2961 (جميعها سلبية)