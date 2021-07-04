لبنان | طليس: خطوط النقل في المناطق اللبنانية “فلتانة”!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 16 دقيقة

اشار رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس الى ان قطاع النقل البري هو المتأثر الاول في موضوع ارتفاع اسعار المحروقات، خاصة وانه لا بديل عن قطاع النقل الخاص بظل عدو وجود قطاع نقل عام في لبنان. واكد بان قطاع النقل قطاع حيوي، ولا يجوز للدولة ان تتعاطى مع القطاع كما بقيت القطاعات وان تتركه بحال سبيله.

واوضح طليس في حديث تلفزيوني، بان خطوط النقل في المناطق اللبنانية “فلتانة” ولا يوجد تعرفة موحدة حتى الساعة، رغم ان التعرفة الرسمية حتى الساعة 4000 ليرة لانها تصدر عن وزارة الاشغال، ونحن نتفهم السائقين بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 71 الف ليرة لبنانية.