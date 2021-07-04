لبنان | عدوان: لا تقف أي حصانة أمام المسار القضائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 17 دقيقة

اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن الخطوة التي قام بها القاضي بيطار والطريقة التي يعمل بها في ملف جريمة المرفأ تجعلنا نتأمل أن هذا الموضوع سيصل إلى خواتيمه.

عدوان أضاف خلال لقاء عبر تلفزيون “الجديد”:

“في ملف جريمة مثل جريمة المرفأ، الاتجاه والميل والاستعداد هو لتسهيل عمل القضاء ولا تقف أي حصانة أمام المسار القضائي، وسنقوم بكل جهدنا لنتخذ كل التدابير في أسرع وقت ممكن في موضوع التحقيقات ورفع الحصانات، ولن نعطي أي انطباع كمجلس وكلجنة إدارة وعدل أننا سنقف أمام المسار القضائي في ملف المرفأ”.