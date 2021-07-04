لبنان | بالصور.. “قنابل موقوتة” بين المنازل في بيروت!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

ضبط كمية من المحروقات بين المنازل في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنّه “وبعد ورود معلومات تفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة البنزين في غالونات بلاستيكية داخل منزل في منطقة عين المريسة، بطريقة عشوائية وغير آمنه وتشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وسلامة الجوار وقد تؤدي الى نتائج كارثية”.

وأضافت: “على الفور وبناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود داهم فوجا إطفاء وحرس بيروت المنزل المذكور وقاما بمصادرة حوالي 60 غالون بنزين من مختلف الاحجام وتم نقلها الى مكان آمن”.