لبنان | قتيل وجريح في حادث سير مروع على طريق عام كفردجال – النبطية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

حادث سير على طريق عام كفردجال - النبطية

توفي شاب من الجنسية السورية، وجرح آخر لبناني في حادث سير على طريق عام كفردجال – النبطية.

وفي التفاصيل ان السوري أ. ع .ع. الجاسم (22 عاما ) كان يقود سيارة من نوع BMW والى جانبه الشاب ر. قميحة (من بلدة كفرصير ) عندما فقد السيطرة عليها وارتطمت بعامود كهربائي وانقلبت بهما.

وعملت سيارات اسعاف النبطية على نقلهما الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية، حيث فارق الجاسم الحياة متأثرا بجراحه، فيما وصفت حالة قميحة بالمستقرة.

وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا.