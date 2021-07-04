لبنان | “كهرباء لبنان”: نستغرب مماطلة مصرف لبنان في فتح اعتماد لسفينة الغاز أويل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 7:43 مساءً

قالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أنه “إذا فتح مصرف لبنان الاعتماد لسفينة الغاز أويل، الراسية أمام معمل دير عمار فيمكن البدء بإفراع حمولة السفينة فوراً، ورفع ساعات التغذية.”

واستغربت المصادر في حديث لـ LBCI “مماطلة مصرف لبنان في فتح الاعتماد، وهو جزء من سلفة الـ ٢٠٠ مليون دولار التي أقرها مصرف لبنان وحصلت على موافقة إستثنائية، علما أن ما تبقى من هذه السلفة لا يكفي سوى لشراء سفينة غاز أويل أخرى وسفينة فيول أويل.”

وأكدت مصادر كهرباء لبنان أن “المشكلة ليست فقط مشكلة محروقات للمعامل، بل هي تحتاج لقطع غيار، للصيانة ومواد كيميائية للتشغيل، وهذه لن تتوفر إن لم تتأمن الدولارات من مصرف لبنان”