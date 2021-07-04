لبنان | أهالي ضحايا تفجير المرفأ: أي كتلة لن تصوت على رفع الحصانة سنعتبرها متواطئة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 8:08 مساءً

نفّذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تجمّعا أمام البوابة رقم 3 في ذكرى مرور 11 شهر على التفجير.

وتحدّث ابراهيم حطيط باسم لجنة أهالي ضحايا المرفأ قائلا:” على أعتاب الذكرى السنوية لمرور تفجير مرفأ بيروت وعلى مسافة شهر واحد من الذكرى السنوية لهذه المجزرة التي ارتكبتها منظمومة الفساد نقف في ساحة الاعدام لنقول إن الاستعدءات الاولية للمحقق العدلي طارق البيطار جاءت كضربة للسلطة بحيث احترمت الاصول القانونية”.

ووجه حطيط رسالة للبيطار وقال:” نحيّي مهنيتك وجرئتك وللمرة الاولى تبادل أهالي الضحايا في ما بينهم التهاني بعد قرارك الاخير”.

وتابع متوجها للبيطار:” إمضي بطريق الحق والعدالة فهذه القضية لم تعد قضيتنا وحدنا فحسب بل قضية بلد بكامله وأنت اختارك الله لإحقاق الحق”.

وحذّر حطيط من حماية أحد من المتهمين، مؤكدا عدم السماح بتكرار ما حدث سابقا والمطلوب رفع الحصانات النيابية وأي كتلة لن تصوت على رفع الحصانة سنعتبرها متواطئة والمجلس النيابي سيكون هدفا لنا لاقتحامه واليوم قد تشهدون شيئا من هذا القبيل.