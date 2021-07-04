لبنان | انتخاب حسن جزيني أميناً عاماً للاتحاد العربي لـ MMA

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

انتخب نائب رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة لـMMA حسن جزيني أميناً عاماً للعبة خلال الجمعية العمومية التي انعقدت في البحرين. ويأتي الاجتماع بمشاركة رؤساء ومسؤولي اتحادات الفنون القتالية المختلطة في ثماني دول عربية، ممثلة بمحمد قمبر من البحرين، محمد الحوسني من الإمارات العربية المتحدة، عبدالعزيز جليدان من المملكة العربيّة السعودية، حسن جزيني من لبنان، خالد عبدالحميد من مصر ، رائد جميل عباس من العراق، أمين نشيب من تونس وعبدالقادر بن باهي من الجزائر.وفي بداية الاجتماع، رحّب قمبر رئيس الاتّحاد البحريني برؤساء ومسؤولي اتحادات الدول العربية المشاركة، ناقلاً لهم تحيّات الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبيّة البحرينيّة ومؤسّس منظّمة BRAVE CF كما نقل تحيّات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية.

وشهد الاجتماع التأسيسي تزكية البحرين لمنصب رئاسة الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة بانتخاب محمد قمبر رئيساً، فيما صوّت الأعضاء على منصبي نائب الرئيس لكلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتّحدة، كما فاز اللبناني حسن جزيني بمنصب الأمين العام.

وقال امين عام الاتحاد العربي اللبناني حسن جزيني: “اود ان اشكر الدول المؤسسة للاتحاد العربي على الثقة التي منحتني اياها، كما أود ان اشكر الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة برئاسة الصديق محمد دغر على ترشيحي لعضوية الاتحاد العربي وسأعمل مع زملائي اعضاء الاتحاد العربي لتطوير اللعبة “.

ويمكن القول ان لبنان اضاف منصباً خارجياً هاماً جديداً اذ يشغل امين عام الاتحاد اللبناني وسام ابي نادر منصب رئيس الاتحاد الآسيوي ومنصب عضو الاتحاد الدولي وبذلك يكون لبنان على الخارطة الادارية العربية والقارية والدولية وهو نصر جديد لاتحاد الفنون القتالية المختلطة المنتخب في الخريف الفائت الى جانب الانتصارات المدوية المحققة داخل “القفص الحديدي” من قبل المقاتلين اللبنانيين على الصعيد الخارجي.

على صعيد آخر، هنأ رئيس الاتحاد اللبناني محمد داغر رئيس واعضاء الاتحاد العربي لانتخابهم لقيادة اللعبة على الصعيد العربي واعتبر ان تبوء جزيني منصب امين السر دليل ثقة بالاتحاد اللبناني وبكفاءة اعضائه.