لبنان | وزيرة الإعلام تشكر بشرى الخليل.. وتوضح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 4:31 مساءً

شكرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد المحامية بشرى الخليل على شهادتها بها ضمن برنامج المواجهة مع الاعلامي رودولف هلال عبر “صوت بيروت إنترناشونال”، وقالت “أشكر شهادتك وتقديرك ست بشرى خليل بشخصي، والتقدير متبادل”.

أضافت عبد الصمد في رسالة بعثتها عبر خاصية الرسائل في “تويتر” على حساب “صوت بيروت إنترناشونال” “بموضوع تلفزيون لبنان فكنا نراهن على تعيين مجلس ادارة حيث وصلنا في ٤ آب ٢٠٢٠ إلى المرحلة الأخيرة من اختيار الأسماء لرفعها إلى مجلس الوزراء، ولكن للأسف جاء انفجار المرفأ ليغيّر مجرى مشاريعنا ومجرى لبنان ككل”.

وكانت بشرى الخليل قالت “منال صبية جميلة وأنيقة، ولكن كوزيرة اعلام هل وضعت مشروعاً لتأهيل تلفزيون لبنان والاعلام الرسمي؟ لم نر ذلك أو ربما حاولت ولم تستطع فهذا موضوع آخر، لكن لو كنت مكانها لوضعت مشروعاً للتلفزيون الرسمي اذ يفترض ان يكون بصدارة التلفزيونات اللبنانية.