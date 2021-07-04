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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

الجيش اللبناني

اعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان، ان “الوحدات من الجيش ستقوم اعتباراً من 5 5/7/2021 ولغاية 23/7/2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع ​الحريري​ – ​كفرفالوس​ وحقلي تدريب مزرعة حنوش – حامات وتم رطيبة – ​اللقلوق​، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

ولفتت الى انه “ستقوم وحدة من الجيش ايضاً اعتباراً من 5/7/2021 ولغاية 8/7/2021 ما بين ​الساعة​ 7.00 والساعة 14.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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