لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

اعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان، ان “الوحدات من الجيش ستقوم اعتباراً من 5 5/7/2021 ولغاية 23/7/2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع ​الحريري​ – ​كفرفالوس​ وحقلي تدريب مزرعة حنوش – حامات وتم رطيبة – ​اللقلوق​، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

ولفتت الى انه “ستقوم وحدة من الجيش ايضاً اعتباراً من 5/7/2021 ولغاية 8/7/2021 ما بين ​الساعة​ 7.00 والساعة 14.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.