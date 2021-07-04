لبنان | بالصور: حريق كبير في عكار وصعوبة في السيطرة عليه!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اندلع حريق كبير في الأراضي العشبية اليابسة في خراج بلدة بزال العكارية، ما لبث أن امتد الى كروم وبساتين الزيتون المحيطة، بسبب قوة الرياح التي تضرب المنطقة، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

ويبذل عناصر الدفاع المدني وفريق التدخل السريع في مجموعة درب عكار البيئية والأهالي جهودا كبيرة، في محاولات صعبة للسيطرة على رقعة النيران، التي تتقدم بسرعة كبيرة ملتهمة مساحات اضافية.

وناشد أبناء المنطقة الجيش، إيفاد طوافة عسكرية للمساهمة في إخماد النار، وبخاصة في المواقع التي لا تصل إليها خراطيم المياه.