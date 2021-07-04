لبنان | مجددا.. دولار السوق السوداء يرتفع بشكل جنوني!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 3:41 مساءً

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصرا حيث تراوح بين 17700- 17725، فيما سجل صباحا 17575 ليرة لبنانية للشراء و17525 ليرة لبنانية للبيع.

ويعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبزرها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت الحكومة في لبنان، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.