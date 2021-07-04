لبنان | فيديو مؤلم لأب لبناني لم يجد الدواء لابنته.. هذا ما فعله!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمواطن لبناني يبحث عن دواء لطفلته منذ 6 أيام ولم يستطع حتى اللحظة تأمينه من الصيدليات.

وفي التفاصيل، قطع أحد المواطنين الطريق بسيارته التي أوقفها في منتصف الشارع امام صيدلية علم في طرابلس عند اشارة عزمي وذلك احتجاجا على عدم وجود الدواء لابنته المريضة التي ما تزال منذ 6 ايام تعاني من حرارة مرتفعة بدرجة 40 من دون ان يجد لها الدواء المناسب المفقود من كل الصيدليات.

وقد خرج الاب، من سيارته وبدأ بالصراخ في الشارع مؤكدا انه فتش عن الدواء في كل الصيدليات ولم يجده بينما خسرت ابنته من وزنها 3 كيلوغرامات ونصف ويكاد جسدها ان “ينشف” بفعل الحرارة المرتفعة مطالبا الدولة والجيش بتوفير الدواء للمواطنين.