لبنان | عراجي: إذا تفشى “دلتا” سنكون أمام انهيار شامل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى اتخاذ اجراءات وقائية مشددة وان يحافظ المغتربون على أهلهم اولاً بعدم جلب المتحور الهندي الى لبنان ونقله إليهم.

وحذّر عراجي في حديث تلفزيوني من أن متحوّر دلتا ينتقل خلال ثوان فقط، بينما الفيروس الذي ظهر منذ عام كان بحاجة الى 15 دقيقة من التواصل كي ينتقل من شخص لاخر .

وقال: “نتّجه إلى منحى تصاعدي في عداد كورونا، والقطاع الطبي يشهد شبه إنهيار ووضعه صعب جداً وإذا تفشى المتحوّر الهندي سنكون أمام انهيار شامل للقطاع الصحي”.

ونبّه عراجي اللبنانيين إلى ضرورة أخذ اللقاحات كي يحموا نفسهم والمجتمع، وقال “لا نريد ان يتوقف الاقتصاد واذا لم تتسرع عملية التلقيح فهذا يعني ان الاقتصاد سيتوقف”.

واشار الى ان حتى الاشخاص الملقحين هم معرضون لالتقاط الفيروس وان كانت عوارضهم بسيطة إلا ان بامكانهم نقل العدوى الى الاخرين.