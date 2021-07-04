لبنان | الحسن: إجراءات الوقاية في مطار رفيق الحريري من الأكثر تشدداً حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمنى رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، “على المواطنين الالتزام بالبيان الذي صدر أخيراً والبقاء في سيارتهم عند انتظار الواصلين أو البقاء في المنزل”.

وأوضح الحسن في حديث تلفزيوني أن “الإجراءات المتعبة في مطار رفيق الحريري الدولي هي من الأكثر تشدداً حول العالم وجميع الواصلين يخضعون لفحص الـpcr، وبدأت الأمور تعود إلى طبيعتها في المطار، إن كان من ناحية الفحوص أو التأخير في استلام الحقائب”.

وأشار إلى أنه “في عام 2019 أي قبل الأزمات، كان يدخل في بعض الأيام نحو 15 إلى 16 ألف مسافر، والآن إقتربنا من هذا الرقم، حيث يصل في بعض الأيام إلى 13 ألف مسافر”.

وكشف الحسن أنه “في حال بقيت الوتيرة على هذا النحو، يمكن أن نرى نحو 15 إلى 16 ألف مسافر يدخلون مطار بيروت يومياً.