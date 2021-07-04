لبنان | طقس صيفي بامتياز نهاية الـ”weekend”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً جبلا وبقاعًا.

طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة

٢- الجو: قليل السحب – ضباب محلي

٣- الرياح: غربية تنشط احيانا ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة، ٣٢ درجة بقاعا و٢٦ درجة على ١٠٠٠ متر والاجواء تتحول الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الثلاثاء: استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة، ٣٢ درجة بقاعا و٢٦ درجة على ١٠٠٠متر والاجواء تتحول الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.