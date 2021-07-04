لبنان | عبد الصمد: بالوقاية نسيطر على “دلتا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد عبر “تويتر”: “المتغير دلتا حط رحاله في لبنان، سريع الانتشار والأكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر من بين متغيرات كورونا حتى الآن. موجود في 85 دولة على الأقل وينتشر بسرعة. لا يمكن منع دخوله البلد ولكن يمكن السيطرة عليه، بالوقاية: كمامة، تباعد، غسل اليدين”.

يذكر أن وزارة الصحة العامة، أعلنت اليوم السبت، في تقريرها اليومي الخاص بإصابات “كورونا”، عن ثبوت 32 إصابة بمتحور “دلتا” (6 حالات وافدة – 26 إصابة محلية).

وفي السياق، قالت مصادر وزارة الصحة إنّ “الوزارة تعمل باستمرار لتطويق هذه العدوى، والعمل جار على متابعة المصابين بتلك السلالة من كورونا”.

وأوضحت الوزارة أنّه “من الضروري الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التردد في التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، لأن التطعيم هامٌ جداً لتحصين الجسم ضد الفيروس”.