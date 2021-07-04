لبنان | عبدالله: التهريب جريمة ترتكب بحق لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”: “يبقى التهريب على المعابر الشرعية، وغير الشرعية، الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق لبنان، واستنزاف آخر موجودات البنك المركزي، عبر المحروقات والسلع الغذائية والأدوية… وكأنه استهداف مخطط للكيان ودوره ووظيفته”.

ولا تزال عمليات التهريب إلى سوريا ناشطة جداً وتأخذ طرقاً مختلفة عبر الطرق الشرعية في خزانات السيارات في المناطق القريبة من الحدود، أو عبر المعابر غير الشرعية عبر الصهاريج ولم تستطع الإجراءات كافة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية من منعها.