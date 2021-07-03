لبنان | بلدية جبيل تطلق منصة الدفع الالكتروني لتسديد الفواتير والرسوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 53 دقيقة

تماشياً مع كلّ من مشروعها البيئي والالكتروني، أطلقت بلديّة جبيل-بيبلوس، من بين أوائل البلديّات في لبنان، منصّة الدفع الالكتروني لتسديد الفواتير والرسوم والضرائب البلدية في المبنى البلدي من خلال آلة POS أو اونلاين (online)، وذلك استكمالاً للبرنامج الذي أطلقته عام 2019 الذي يتيح لكلّ مواطن أن يتحقّق من المستحقّات الواجبة عليه قبل دفعها أو الاستعلام عن معاملاته الرسمية وحركتها الادارية، على الموقع الإلكتروني (www.jbail-byblos.gov.lb) أو عبر التطبيق الخاص على الهواتف الذكيّة (Municipality of Jbail Byblos)

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافيّة وبالتالي إقامة مجتمع غير نقدي مما يساهم في خفض التكاليف الناتجة عن التعامل بالسيولة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة، ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني التي تساهم في تعزيز الشراكة بين البلدية والمواطن والتواصل مع جميع المواطنين في لبنان والخارج.

كما أنّ هذه الخدمة توفّر فوائد عديدة، أهمها تجنّب الأوراق النقدية المزوّرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من التلوّث البيئي من خلال التخفيف من المواصلات وزحمة السير، وتقليل استخدام الورق.

وتعمل بلديّة جبيل خلال الفترة المقبلة على إنهاء المرحلة الثالثة من مشروع البلديّة الالكترونيّة (e-municipality) لانجاز المعاملات من الألف إلى الياء الكترونيّاً.

وللمكلفين ضمن نطاق بلديّة جبيل الجغرافي، ستصلكم خلال الأسبوع المقبل رسالة نصيّة sms تحتوي على اسم المستخدم (username) وكلمة السرّ (password) للدخول إلى الصفحة الالكترونيّة المخصصة لمتابعة المعاملات من خلال الضغط على الرابط:

‏http://www.jbail-byblos.gov.lb/baladiyati/index.php