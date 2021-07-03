لبنان | كريدية: لا أعلم ما يمكن أن نقوم به أكثر لنقدم الخدمات الى الناس

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح مدير عام ​هيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​، في مداخلة تلفزيونية، أنه “لم أقل في السابق أنه سيكون هناك تقنين بالإنترنت​ في ​لبنان​، بل قلت بأن الإنقطاع الإجباري والطويل الذي يحصل نتيجة ​انقطاع الكهرباء​ وتوقف ​المولدات​ أجبرنا على التقنين الإجباري، حيث نضطر الى إراحة مولداتنا ساعتين أو 3 ساعات في الـ24 ساعة”.

ولفت كريدية في مداخلته الى أن “التقنين سببه انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم قدرة مولدات هيئة أوجيرو على العمل لفترات طويلة، وهنا نسأل إن ذهبت الكهرباء نهائيا ما الذي سيبقى على طبيعته؟ لا شيئ، وأنا أستبعد حصول هذا الأمر حتى مع ساعات التقنين الكبيرة”.

وتابع مدير عام هيئة أوجيرو: “لازلنا نعمل وخدماتنا مستمرة بشكل طبيعي، ولا يخلو الأمر من الأعطال بالمولدات لساعات قليلة”.

وشدد على أن “هيئة أوجيرو ليس لديها أرباح بل الأرباح لوزارة الإتصالات​ ولازلنا نعمل رغم الظروف الصعبة والموازنات التي لا تكفي، لا أعلم ما يمكن أن نقوم به أكثر مما نقوم لنقدم الخدمات الى الناس”.