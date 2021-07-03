لبنان | تجمع اصحاب المولدات: طالبنا وزارة “الطاقة” بجدول التسعير ولم نلقَ جوابا

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اصدر تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان البيان التالي:

“تمخض الجبل فانجب فأرا وفي احلك الاوقات صعوبة بما يمر به بلدنا العزيز لبنان على كل الاصعدة والتي تحتاج الى تكاتف وتضامن الجميع لتمرير هذه المرحلة، يطالعنا احد المندسين والموتورين بكلام حول تسعيرة وارباح اصحاب المولدات الخاصة عارضا دراسة عن مولد 375kva شارحا فيه عن الارباح التي يجنيها اصحاب المولدات ومستفيضا بذلك واهما نفسه بانه على حق ان هذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بصِلة، بل هو ناتج عن اضغاث احلام ليس اكثر او انه التقى باحدى العرافات او قارئة فنجان قد اخبرته بذلك ام هي مجرد هلوسات لا قيمة لها في علم الحساب والكهرباء، بل الهدف هو اثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في نفوس المواطنين الذين ارهقهم سبيل العيش وكل شيء في حياتهم.

من هنا يرى التجمع ان هكذا كلام لا يستحق الرد، وانما اقتضى التوضيح وان مثل هذا الكلام غير المسؤول انما هو مجرد قذف حرام وهو مردود على صاحبه ولا يمكن لاي صاحب مولد ان يصدر مثل هذا الكلام.

ونقول ايضا ان كان لديك الجرأة افصح عن اسمك امام العلن ونحن ندعوك الى مناظرة مباشرة على الاعلام وامام الملأ لتبيان الحقيقة، وان لم تفعل عليك بالاعتذار من الناس اولا واصحاب المولدات ثانيا.

وهناك مسألة مهمة يجب ان يعرفها الجميع، اننا ومنذ اكثر من عدة اشهر قد طالبنا بجدول التسعير الذي تعتمده وزارة الطاقة وعبر القضاء وذلك لاشهاره امام الناس لمعرفة كيف يتم وضع التسعيرة وهامش الربح الذي نحصل عليه من قبل الوزارة الا اننا حتى الان لم نحصل عليه ولم نلق جوابا واخيرا نطلب من وسائل الاعلام توخي الحذر في نشر اخبار كاذبة والتأكد من مصدرها وان التجمع هو المخول الوحيد للرد على اي شيء بخصوص هذه المواضيع”.