لبنان | تسجيل أول حالتين من المتحور “دلتا” في هذه البلدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 9:19 مساءً

أعلنت بلدية كفررمان في بيان لها اليوم انها “سجلت في البلدة أول حالتي كورونا دلتا وهما متابعتين من قبل البلدية، وهما يلتزمان الحجر المنزلي منذ الثالث والعشرين من حزيران الماضي، وبذلك يصبح عدد اصابات كورونا داخل البلدة ٦ حالات ايجابية ٤ كورونا عادية واثنين المتحور”.

وذكرت البلدية “جميع اهلنا الكرام بضرورة الالتزام بمعاير الوقاية الصحية وارتداء الكمامة وعدم التساهل بالاجراءات الصحية، لتجنب عدوى كورونا.

وتذكر البلدية اهلنا الكرام ضرورة ابلاغ عن حالات كورونا عبر الاتصال بالارقام التالية 03699780_ 03467724”.

من جهته أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي انه لا يمكن الحدّ من دخول متحوّر “دلتا” إلى لبنان خصوصاً خلال موسم الصيف مع قدوم المغتربين ممّا يتطلّب التزام الإجراءات الوقائيّة من فحوصات PCR وتباعد اجتماعي وتدابير في المطار.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة، كانت قد أعلنت في التقرير اليومي الصادر عنها عن كورونا، تسجيل 6 حالات وافدة و26 حالة محلية بمتحوّر “دلتا”.