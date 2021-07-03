لبنان | ما سبب التعديلات على إجراءات المطار للوافدين؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية ​بترا خوري​، أن “تعديلات حصلت على الإجراءات المتخذة في ​مطار رفيق الحريري ​ الدولي من أجل مكافحة متحور “​دلتا​” الهندي من ​فيروس كورونا​، وحصلت تغييرات بدأت تظهر من الأمس”.

وطلبت خوري في تصريح تلفزيوني، من غير الملقحين “إجراء فحص الكشف عن الإصابة بكورونا قبل الوصول الى مطار بيروت، أما الفحص في مطار رفيق الحريري-بيروت فهو إجباري وعبارة عن إجراء إحترازي يساعد على الكشف عن الإصابة أو عدمها لجميع الوافدين”.

وتابعت: “كل الدراسات تقول أن هذا المتحور هو الذي سيسيطر على المرحلة القادمة، خصوصا على شكل موجات في فصل الخريف القادم، إذ أنه يعدي أكثر 40 بالمئة من المتحور الإنكليزي الذي شهدناه بفترة ​الميلاد​ ورأس السنة، وهذا المتحور الهندي أسهل للوصول الى غير المحميين”.