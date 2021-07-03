لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق بـ”جنون”.. فكم سجل مساء السبت؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت, ما بين 17750 17800 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل صباحاً ما بين 17400 و17450ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفاع سعر الدولار يأتي تزامناً مع قرار ترشيد دعم المحروقات، الذي انعكس بطبيعة الحال على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك في ظل عجز الحكومة عن إيجاد أي حلول عملية للانهيار الاقتصادي الحاصل.

ووافق البرلمان اللبناني يوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، بتكلفة 556 مليون دولار سنويا، وهي بمثابة خطوة نحو إتاحة خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار.

وكان مصرف لبنان، يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85% من القيمة الإجمالية لتكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردين المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي تجاوز 17 ألفاً خلال الأيام الماضية.

وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.