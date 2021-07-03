لبنان | تسجيل 3 وفيات جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 545363 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ “الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 122 ضمن المقيمين و15 ضمن الوافدين”، مشيرة إلى أنّ “عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 533150، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7859، إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.