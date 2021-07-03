لبنان | استنكار وإدانة لتعرض البروفيسورة “بيطار” للاعتداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

استنكر تجمّع الأطباء والتجمّع الوطني الديموقراطي، في بيان، “الاعتداء الدامي الغاشم الذي تعرّضت له النّاشطة البارزة في انتفاضة 17 تشرين، عضو المكتبين التنفيذيين لتجمع الاطباء والتجمع الديموقراطي البروفيسورة دولت بيطار، وإبنها مصمم الأزياء مجد ظاهر خريج الجامعة الأميركية، على يد مجموعة من المواطنين المحميين من قبل بعض قوى الأمر الواقع، أمام محطة الوقود في بلدة زفتا – النبطية”.

ولفتا الى أنه “تم معاينتهما من قبل الطبيب الشرعي في النبطية الدكتور احمد ضاهر، الذي سلّمهما تقريرا طبيا. كما تم تسجيل محضر بالدعوى المقدمة ضد المعتدين من بيطار وإبنها، في مخفر زفتا، مدعما بصور ووقائع موثقة للاعتداء الآثم عليهما”.

وجددا دعوتهما مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت و طرابلس، الى “استعجال تحريك مشروع قانون حصانة الطبيب، لدى الكتل البرلمانية والإسراع بعرضه على الهيئة العامة لإقراره”.