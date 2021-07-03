اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | وقفات احتجاجية للمحامين في قصور العدل الأسبوع المقبل

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 4:27 مساءً

قصر العدل في زحلة

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري في دار النقابة في قصر العدل في زحله، وأعلن “حل إشكالية مرآب السيارات للمحامين قرب قصر العدل في زحله، وتخصيصه لهم، بعد مراجعات واتصالات عدة لشهور تكللت بالنجاح، قام بها النقيب وأعضاء المجلس مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، المشكور على تعاونه”.

وشدد على موقفه “لجهة استمرار إضراب المحامين”، ودعا إلى “خطوات جديدة تبدأ بوقفات احتجاجية في قصور العدل في المناطق بثوب المحاماة، تتخللها كلمات لمن يرغب من الزميلات والزملاء، يوميا من الظهر حتى الأولى بعد الظهر، ابتداء من الثلثاء المقبل 6 تموز الحالي في قصر العدل في بيروت – في قاعة الخطى الضائعة، الأربعاء في قصر العدل في زحله، الخميس في قصر العدل في صيدا، والجمعة في قصر العدل في النبطية، حيث يعقد مجلس النقابة اجتماعه الدوري بعد الوقفة في دار نقابة النبطية”.

وأشار إلى أن “يوما تضامنيا مع المحامين يلي تلك الوقفات، الاثنين 12 الحالي، ولقاء عاما ظهرا في قصر العدل في بيروت، في قاعة الخطى الضائعة، على أن تعلن سائر الخطوات تباعا”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا