لبنان | لبناني يفارق الحياة على متن رحلة مع “لوفتهانزا”.. والطائرة تهبط اضطرارياً

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

أفادت “صفحة شو الاخبار” العربية-الاميركية على “فايسبوك”، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الالمانية، “لوفتهانزا”، هبطت بشكل اضطراري في مدينة صوفيا البلغارية، وفي التفاصيل أنّ أحد الركاب تعرّض لوعكة صحية. وعندما حضرت الفرق الطبية، عقب هبوط الطائرة، تم الإعلان عن وفاته.

وعُرف أنّ المتوفي مغترب لبناني يحمل الجنسية الاميركية، وهو في العقد الثامن من العمر، هذا وتحتجز السلطات البلغارية الطائرة الى حين الانتهاء من اجراء التحقيقات الازمة.

من جانبه، أعلن طاقم الطائرة التواصل مع السفارة الالمانية للتحرك للإفراج عن الطائرة، يُذكر أنّ الطائرة تنقل عدداً كبيراً من اللبنانيين والعرب.