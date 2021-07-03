لبنان | أهالي شهداء فوج الإطفاء: أي خيانة لأرواح الضحايا سنواجهها بكل قوة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 12:29 صباحًا

طالب أهالي شهداء فوج الإطفاء في بيروت السلطات المعنية كافة أن تستجيب لطلباتهم من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.

وجاء في البيان:

“نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت، وتبعا لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء اجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالب السلطات المعنية كافة أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. ان اي تلكؤ او اخلال من اي جهة أتت وتحت اي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا سنواجهه موحدين بكل ما أوتينا من قوة.

العدالة والحقيقة من اجل كل الذين رحلوا ونحمل دمهم امانة في اعناقنا… العدالة والحقيقة من اجل وطن لا خلاص له الا بها”.