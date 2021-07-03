لبنان | البراكس: وتيرة تسليم البنزين والمازوت أصبحت أسرع

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان، جورج البراكس، خلال تصريح تلفزيوني، إلى أن وتيرة تسليم البنزين والمازوت أصبحت أسرع من قبل وسنشهد في الأيام القادمة مشهدا أقل من الطوابير، وقلنا سابقا ونعاود التأكيد أن التسعير الدولار على أساس سعر 3900 ليرة لبنانية ليس حلا نهائيا لطوابير السيارات أمام المحطات”.

وأكد البراكس أن “الشركات والمستودعات لا تفتح بشكل يومي، ويجب أن يكون هناك إدارة مخزون ليفتح صاحب المحطة أوقات ويغلق أوقاتا أخرى، وعليه أيضا أن يحدد كمية البيع لكل مواطن”.

وأضاف: “المواطن وسياراته والتخزين والتهريب هو ما يساهم بالشح بالمنتجات النفطية، والحل رفع الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية”.