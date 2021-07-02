لبنان | تأمين 500 ألف يورو للمحكمة الدولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

توجه مدير عام ​رئاسة مجلس الوزراء​ ​محمود مكية​ برسالة الى ​وزارة الخارجية والمغتربين​، في موضوع تمويل ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، وقد خلصت الى الآتي:

“ابلاغ السيدة مندوبة لبنان الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ ​أمل مدللي​ بالتأكيد على تمسك الحكومة اللبنانية بالمحكمة الخاصة بلبنان واستعدادها تأمين 500 ألف يورو كمساهمة منها بتمويل جزء من نفقات المحكمة عن فترة بين 31/7/2021، و31/12/2021، من خلال هبة تقدم من ​الهيئة العليا للإغاثة​ والطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها”.