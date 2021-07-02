لبنان | تأمين 500 ألف يورو للمحكمة الدولية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
توجه مدير عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية برسالة الى وزارة الخارجية والمغتربين، في موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقد خلصت الى الآتي:
“ابلاغ السيدة مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي بالتأكيد على تمسك الحكومة اللبنانية بالمحكمة الخاصة بلبنان واستعدادها تأمين 500 ألف يورو كمساهمة منها بتمويل جزء من نفقات المحكمة عن فترة بين 31/7/2021، و31/12/2021، من خلال هبة تقدم من الهيئة العليا للإغاثة والطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها”.