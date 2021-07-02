لبنان | ائتلاف استقلال القضاء: أي استهداف لعمل القاضي “بيطار” بمثابة استهداف للمجتمع برمته

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

أعلن “ائتلاف استقلال القضاء” أنه أخذ علما صباح اليوم، بأن المحقق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت، كما أخذ علما بإمكانية ملاحقة قضاة.

وأكد في بيان، وجوب أن تستجيب مجمل السلطات المعنية وفي مقدمتها مجلس النواب ونقابتا المحامين ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لطلبات رفع الحصانة فورا من دون إبطاء، وذلك تمكينا للعدالة أن تأخذ مجراها في إحدى أكبر الجرائم التي حصلت في لبنان، معتبرا أي تخاذل أو إبطاء بمثابة عرقلة للعدالة ومحاولة لتشريع الإفلات من العقاب.

وحذر الائتلاف أيا كان، من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف بحق المحقق العدلي على خلفية القرارات والإجراءات التي يتخذها، معتبرا أي استهداف لعمل القاضي أو أدائه بمثابة استهداف للمجتمع برمته ولحقه في العدالة.

ودعا القوى الاجتماعية الديمقراطية كلها، إلى التعاضد ضمانا لأن يحظى الضحايا والمجتمع بالعدالة في هذه القضية.

وأعلن إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات بما يتصل بهذه القضية تمهيدا لاتخاذ المواقف والخطوات عند الاقتضاء.

ووقع على البيان الأحزاب والمجموعات الاتية: