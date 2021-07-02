لبنان | بيان موجه من الأمن العام إلى الرعايا الأجانب المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 3:17 مساءً

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه “اعتبارا من 15/07/2021 يتوجب على الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة (عمل) والراغبين بمغادرة البلاد، الإستحصال على تسوية وضع للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص”.

للاستفسار مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت:

www.general-security.gov.lb

أو مركز الإتصال Call Center على الرقم الساخن 1717.