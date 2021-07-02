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لبنان | مخابرات الجيش تلقي القبض على شبكة تصنيع وتهريب مخدرات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

مخابرات الجيش

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف افراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها الى دول الخليج.

فاوقفت دورية من المديرية المذكورة المواطن (أ.ل) اثناء نقله حوالى 110 ليترات من مادة سائلة مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة من بلدة حدث بعلبك الى بلدة المرج في البقاع الغربي. كما اوقفت في بلدة المرج السوريَين (ع.ع) و (د.م) لمشاركتهما في تصنيع المواد المخدرة، وكذلك المواطن (م.ج) الذي كان يتسلّم الحبوب ويقوم بتهريبها عبر برادات نقل الى الخارج. ودهمت ايضاً في بلدة رياق منزل السوري (م.ع) واوقفته وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل فرن غاز، كما اوقفت المواطن (ه.ل) لارتباطه بالشبكة. وفي منطقة عجلتون – كسروان اوقفت دورية أخرى المواطن (ج.ر) لاقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومسدساً حربياً ومبلغاً مالياً.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة”.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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