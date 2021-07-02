لبنان | محطات الوقود تشهد ازدحاما رغم انتشار قوى الامن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تشهد محطات الوقود في صيدا ومنذ ساعات الصباح الاولى، زحمة مواطنين الذين اصطفوا في طوابير بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصفيحة والتطمينات بأن الازمة في طريقها الى الحل، الا ان مشاهد طوابير السيارات ما زالت على حالها، لا بل تزداد يوما بعد يوم، حيث يسجل اشكالات متفرقة في عدد من المحطات، الامر الذي استدعى انتشارا لعناصر الجيش والقوى الامنية، ولا سيما امن الدولة عند مختلف المحطات، منعا لحصول اي اشكالات وتأمين سلامة المواطنين.