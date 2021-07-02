لبنان | اللبنانيون أمام أزمة البطاقات الخليوية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

تتفاقم أزمات اللبناني يوما بعد يوم، في جميع القطاعات، إلا أن قطاع الاتصالات لا يزال تحت السيطرة، فهل يشهد انفلاتا أسوة بباقي القطاعات؟.

وفي هذا السياق، أكدت نقابة تجار شركات الخلوي والاتصلات في لبنان أن “لا تعديل في اسعار بطاقات التعبئة للخطوط الخلوية المسبقة الدفع، وان لا موجب تالياً لاحتكارها وتخزينها بغية تحقيق الارباح”، محذرة من انتهاء صلاحيتها في حال الإقدام على ذلك” .

وأشار النقيب علي فتوني في بيان باسم النقابة، الى أن “لا زيادة على الاسعار المعتمدة من قبل الوزارة”، مشيدا “بتفهم الوزير طلال حواط لمعاناة المواطنين ووقوفه الى جانبهم في العديد من الحالات ومنها تقديماته المجانية في قطاع الانترنت وسواها من الخدمات الاخرى” .

وطمأن إلى أن “الكميات متوفرة لدى الوكلاء وجميع محلات الخليوي، وأن لا داعي للهلع والإقدام على عمليات التخزين خصوصاً ان البطاقات ستكون عرضة للتلف إثر انتهاء فترة صلاحها”.