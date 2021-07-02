لبنان | بري: لنُلاقي الدعاء بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن لقاء الفاتيكان: “فلنُلاقي الدعاء بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والأحقاد”.

وخصص البابا فرنسيس يوماً كاملاً للتشاور مع قادة الكنائس المسيحية اللبنانية التابعة لسلطته مباشرة، مثل الموارنة، وتلك التابعة لسلطات روحية أخرى، مثل الأرثوذكس والإنجيليين.

فاهتمام الفاتيكان بالشأن اللبناني ليس جديداً، إذ يعود ذلك لأسباب تاريخية أبرزها العلاقة المتينة بين روما وبطاركة الموارنة منذ قرون، إلى جانب تقاسم المسيحيين السلطات والإدارات العامة مناصفة مع المسلمين في البلاد، ما تعده الكنيسة “نموذجاً للتنوّع الديني في الشرق”.

ويكتسب اللقاء أهمية، لأنه من المرات النادرة التي يجمع فيها البابا قيادات مسيحية من الكنائس الشرقية والغربية في مكان واحد لمناقشة اقتراحات لإنقاذ بلد ما. وكانت مدينة باري في جنوب إيطاليا استضافت لقاء صلاة من أجل الشرق الأوسط عام 2018، شمل كنائس المنطقة كافة.