لبنان | احذروا.. المتحور “دلتا” سيطرق الأبواب اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

اعتبر رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البرفسور رائف رضا، في تصريح أن “المتحور الهندي دلتا سيطرق الأبواب اللبنانية في ظل الفلتان الصحي وعدم الوقاية، أقلها بالكمامة التي نرى غيابها في الكثير من المناطق”.

وأشار إلى أن “الخطورة أننا ما زلنا لم نحقق المناعة المجتمعية مما يجعل تسلل المتحور الهندي دلتا سريعا وخطورته سرعة انتشاره وغياب الوقاية، والأخطر كذلك أن الإصابات ستكون قاتلة وخصوصا أن المستشفيات اليوم تعاني أزمات صعبة غير متاحة كما كانت سابقا، لهذا لا ندري هل دخل المتحور ولم نتمكن من تشخيصه أو أنه على الطريق”.

وختم: “لذلك، يناشد التجمع المعنيين توخي الحذر والمراقبة والمواطنين بوضع الكمامة والتباعد وأخذ اللقاح قبل فوات الاوان، وخصوصا أننا في ظروف صحية صعبة الاستشفاء والعلاج في حال تفشى الوباء، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ستكون الأرض الخصبة لهذا الظهور. فاحذروه”.