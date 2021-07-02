لبنان | ازمة القطاع الصحي دخلت الخط الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 9:49 صباحًا

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن ازمة القطاع الصحي دخلت الخط الأحمر.

وقال عبر “تويتر”: “الوضع غير مطمئن من ناحية الخدمه المميزة والجودة العالية بسبب النقص الحاد بالمستلزمات الطبية والأدوية والكلفة الاستشفائية المرتفعة، نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، المحاولات الجادة لوقف تدهور القطاع اصطدمت بحائط الانهيار المستمر لليرة والجشع والهدر”.

وكانت نقابة المستشفيات اللبنانية، قد قالت في بيان لها إن “إن المستشفيات عامة، تعاني من نقص حاد في الكواشف والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، مما جعل العديد منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوصات للمرضى الذين يقصدونها، كما إضطرت الى تقليص عدد حالات دخول المرضى الى المستشفيات بسبب النقص المذكور” .