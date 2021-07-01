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لبنان | خوري: السلالة الهندية المتحورة هي الاكثر انتشاراً بين الناس

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

بترا خوري

اعتبرت مستشارة رئيس ​الحكومة​ للشؤون الصحية ​بترا خوري، في حديث تلفزيوني، ان “​العالم​ يتجه حالياً الى موجة جديدة من ​فيروس ​”، مبينة ان “السلالة الهندية المتحورة هي الاكثر انتشاراً بين الناس، وخاصة في ​بريطانيا​”، موضحة ان “​اللقاحات​ التي يستخدمها ​لبنان​ وهي “​فايزر​، واسترازينيكا”، تحمي من السلالة بنسبة كبيرة، ويجب على الناس ان يحصل التطعيم قبل فصل الخريف المقبل”.

وبيّنت خوري ان “لبنان يطلب اجراء فحص “PCR” من القادمين قبل الدخول الى البلاد وهو يقوم بإعادة الفحص لاحقاً، وهذه السلالة لا تقف عند الحدود وهي موجودة في 90 بلد في العالم وستصل الى لبنان والمطلوب من القادمين الى ​بيروت​ انتظار نتيجة فحصهم قبل الاختلاط مع الناس”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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