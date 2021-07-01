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لبنان | العثور على سيدة مجهولة الهوية في شحتول

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة
شحتول

شحتول

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها بتاريخ 30-6-2021 جالسة على رصيف في بلدة شحتول – كسروان، ولا يوجد بحوزتها ما يثبت هويتها. وقد نقلها عناصر مخفر غبالة إلى مركز المخفر، ولم يلقوا أي تجاوب منها على أسئلتهم واستفساراتهم.

لذلك، يرجى من ذويها أو ممَّن يعرف عنها شيئا ، الاتصال بالمخفر المذكور في وِحدَة الدَّرك الإقليمي على الرّقم 780141-09 تمهيداً لتسليمها إلى ذويها، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

سيدة مجهولة الهوية

سيدة مجهولة الهوية

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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