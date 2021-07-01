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لبنان | نقابة خبراء السير: ارفعوا تعرفة الخبير

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

السيارات

أعلنت نقابة خبراء السير في لبنان ببيان، أن “النقيب فؤاد فهد زار مع وفد من أعضاء مجلس النقابة ومستشاريه، رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان عبدو خوري، وأبلغه أن الوضع الإقتصادي الضاغط انعكس على خبراء السير فلم يعد بمقدورهم الإستمرار في تأدية رسالتهم، وبدأت تباشير ذلك بوقفة احتجاجية قام بها خبراء صيدا والجنوب وخبراء الشمال والبقاع”.

وطالب بـ”رفع البدل ليكون مئة وخمسة عشر الف ليرة من السابعة صباحا ولغاية الثامنة مساء، ومئة وخمسين الف ليرة من الثامنة مساء ولغاية السابعة من صباح اليوم التالي. وفي حال تعذر ذلك، فليفسحوا المجال للخبراء بالقبض من المتصادمين على الطريق مما يريح الشركات من تحمل اعباء بدل التقارير وذلك تحسسا من النقابة مع الشركات”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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